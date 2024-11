Ofensywa transferowa po katastrofie. Znany klub zapowiada kolejne wzmocnienie

Żużel. Transfery. Znakomite filmiki Wybrzeża Gdańsk. To jeszcze nie koniec

- Musimy nagrać jeszcze jeden film - te słowa zakończyły filmik przedstawiający najnowszy nabytek gdańszczan, Benjamina Basso . Nie zadowoliliśmy się jednym zdaniem, więc zapytaliśmy w klubie wprost, czy do zespołu ktoś jeszcze dołączy. Odpowiedź była twierdząca, więc kadra Wybrzeża nie została zamknięta . Jeden z przedstawicieli klubu nie chciał wdawać się w szczegóły. Usłyszeliśmy tylko, że są trzy opcje. Najlepsza ma zostać wybrana po konsultacji z trenerem Lechem Kędziorą. Filmiki, za które odpowiada dział marketingu gdańskiego klubu, to prawdziwy majstersztyk. Właśnie tak powinno przedstawiać się zawodników. Wybrzeże popisało się kreatywnością . Mogło pójść na łatwiznę i wrzucić grafikę lub zdjęcie nowego zawodnika z prezesem, jak to robi wiele innych ośrodków, ale opublikowało ciekawe filmy. Niels K. Iversen przeczytał wieczorynkę, Tim Soerensen przygotował potrawę, Daniel Kaczmarek naprawił szafkę, a Benjamin Basso wskazał, jak powinien przebiegać cały tydzień kibica Wybrzeża.

Żużel. Transfery. Dariusz Stenka zachęca Wybrzeże do powrotu Krystiana Pieszczka

Kto mógłby zasilić Wybrzeże? Dariusz Stenka, legenda klubu, mówi nam, że sens miałby powrót Krystiana Pieszczka. Wychowanek aktualnie jest bez klubu. - Widziałbym Krystiana w Wybrzeżu. To wciąż jest młody zawodnik, u siebie w domu mógłby się odnaleźć i odbudować. Na pewno chciałby udowodnić niektórym ludziom, na co go stać. Dlaczego nie? W tej karierze czegoś zabrakło, Krystian trochę się pogubił. Wybrzeże mogłoby dać mu szansę - przekonuje Stenka.



Nasz rozmówca ocenił także dotychczasowe transfery gdańszczan. - Wydaje mi się, że jest to bardzo dobry skład, aczkolwiek na Metalkas 2. Ekstraligę Wybrzeże też miało zawsze dobrą drużynę, a później w sezonie coś nie wychodziło. Może być różnie, lecz nazwiska robią wrażenie - ocenia były znakomity zawodnik.