Duży transfer w polskiej lidze. Były mistrz świata na ratunek

Cellfast Wilki Krosno to klub, który nigdy nie jest bierny na rynku transferowym. Gdy sytuacja wymaga błyskawicznego działania, to prezes Grzegorz Leśniak reaguje błyskawicznie. Tak było choćby w 2021 roku, kiedy po wysokiej porażce na inaugurację w Rybniku wydano spore pieniądze na Tobiasza Musielaka i Vaclava Milika. Obaj zastąpili wówczas Petera Ljunga oraz Daniela Jeleniewskiego. Co ciekawe, kontrakt Kennetha Bjerre - przynajmniej na razie - nie jest dużym obciążeniem klubowego budżetu.



