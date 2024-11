Weteran odrodził się jak feniks z popiołów. Teraz otrzymał kontrakt

Wydawało się, że kariera Kennetha Bjerre może się niedługo skończyć. Duńczyk w tym roku miał nie jeździć w żadnej drużynie. Uratował go przewrotny los i kontuzje innych zawodników. Ten jednak podwinął rękawy i okazję wykorzystał. Na torze wyglądał świetnie, a to spowodowało, że podpisał kolejny kontrakt. Wstąpiła w niego druga młodość, a on sam broni składać nie zamierza.