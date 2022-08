Tor w Krośnie przyjął w czwartek mnóstwo wody. Początkowo wydawało się, że temat jest spokojnie do ogarnięcia. Przesunięto zawody na 21:00, ale niestety toru nie udało się doprowadzić do stanu pozwalającego na ich przeprowadzenie. Spotkanie zostało odwołane i przełożone na niedzielę 14 sierpnia. Problem w tym, że po pierwsze prognozy na ten dzień również nie są korzystne, a po drugie w poniedziałek w Krośnie ma się odbyć finał IMP.

A tor Wilków przecież w ostatnich miesiącach dostarczał wielu wrażeń. We wrześniu ubiegłego roku odbyły się tam zawody, które w ogóle nie przypominały żużla. Najlepsi juniorzy świata kompletnie sobie nie radzili. Przypominało to bardziej parodię żużla niż ten sport. Zawody trwały do późnych godzin wieczornych. Kibice wyszli zmęczeni, wściekli i przemarznięci, bo aura była już jesienna.

Devils stracą pieniądze

Zespół Sławomira Kryjoma przyjechał dziś do Krosna całkowicie na darmo. Teraz pytanie, jak postąpią dalej. Czy ci co mogą poczekają do niedzieli, a może wrócą i przyjadą ponownie? Niezależnie od tego, jaką decyzję podejmą, i tak będą stratni. Ale tego uniknąć się nie dało. Mimo opadów deszczu wydawało się, że naprawdę ten mecz będzie do odjechania.