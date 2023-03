Młody talent wraca do domu. To mu pomoże?

Michała Curzytka już w Sparcie nie ma

Teraz warunki odejścia z klubu negocjuje Bartosz, który rok temu był na wypożyczeniu w Metalice Recycling Kolejarzu Rawicz, a teraz ma wrócić do domu, do Texom Stali Rzeszów. 5 lat temu w tym właśnie klubie zdawał egzamin. W 2019 roku był już zawodnikiem Sparty. Powrót do Stali to dla niego szansa na uratowanie kariery, która nie potoczyła się tak, jakby pewnie on sam sobie tego życzył.