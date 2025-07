Alarm o tsunami, ewakuacja Anity Werner i Michała Kołodziejczyka. Przekazali wieści

W nocy z wtorku na środę o godzinie 2:00 polskiego czasu na wschodnich wybrzeżach Kamczatki doszło do szóstego najsilniejszego trzęsienia ziemi na naszej planecie od 1900 roku i zarazem najmocniejszego od 2011 r. (magnituda 8,8). W jego wyniku powstała fala tsunami, która dotarła na Hawaje. Przebywają tam obecnie Anita Werner i Michał Kołodziejczyk. Postanowili oni opublikować wspólne zdjęcie na Instagramie, by uspokoić pytających o ich sytuację.

Jak przekazali, o 14:45 czasu lokalnego będąc na plaży w Haleiwie na północnym wybrzeżu O'ahu otrzymali telefoniczny alert zalecający ewakuację. Pierwszej fali spodziewano się o 19:17. Oboje udali się 22,5 kilometra wgłąb lądu, do miejscowości Mililan, droga zamiast standardowych 25 minut trwała 1,5 godziny. Późne popołudnie i wieczór spędzili w knajpie, wyczekując kolejnych informacji. O 22:40 (10:40 czasu polskiego, różnica wynosi 12 godzin) alarm został odwołany.

Wróciliśmy do domu, lokalne media informują, że na Oahu lokalnie podtopiony został tylko teren wokół portu w Haleiwie. Mieliśmy dużo szczęścia, jednak dzięki odpowiednim informacjom władz i stosowaniu się do zaleceń, ani przez chwilę nie czuliśmy się zagrożeni

Otrzymali sporo pozytywnych komentarzy. "Trudne emocje. Jesteście wspaniałym przykładem w wielu odsłonach", "myślałam o was", "super, że są Państwo bezpieczni" - to niektóre z reakcji użytkowników Instagrama.

47-letnia dziennikarka połączyła się też w środę z jednym z programów informacyjnych TVN24. - Myślę, że wszyscy w dzisiejszej sytuacji zachowywali się bardzo odpowiedzialnie. Nie zaobserwowałam w ogóle żadnych negatywnych emocji wśród ludzi. Jak są ostrzeżenia przed tsunami, to robi to na człowieku wrażenie. I to nie są żarty - powiedziała na antenie.