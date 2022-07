Czosnyka: Żużlowe gwiazdy śpią na kasie

Wielka kasa w PGE Ekstralidze

W Polsce drożeje praktycznie wszystko, więc trudno się dziwić, że sami zawodnicy również chcą zarabiać więcej. Jednak podwyżki na przestrzeni ostatniego roku są wręcz niewyobrażalne. Kiedy Bartosz Zmarzlik podpisywał przed rokiem kontrakt ze Stalą Gorzów, dzięki któremu może zarobić 4-4,5 miliona złotych, wydawało się, że właśnie dotknęliśmy sufitu. Okazuje się, że wcale tak nie jest. Wicemistrz świata jeśli zmieni klub i przeniesienie do Motoru Lublin, dostanie sowitą podwyżkę.

Skąd więc wzięły się wielkie pieniądze w żużlu? Trudno nie odnieść wrażenia, że w dużej mierze przyczynił się do tego nowy kontrakt telewizyjny. Do budżetów klubów wpłynęły rekordowe pieniądze. Oczywiście część z nich przeznaczona jest na konkretne działania jak na przykład zorganizowanie drużyny na rzecz rozgrywek PGE Ekstraligi do lat 24, ale zgodnie z oczekiwaniami sami zawodnicy skrzętnie wykorzystali tę okazję i rynkowe stawki poszybowały mocno w górę.