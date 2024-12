Szalona Polka z Kanady. Startuje dla naszego kraju. Jej chłopak to gwiazda tego sportu

Tyle że wcześniej jeździłam dla prowincji Alberta i dostałam się jako rozpychająca do reprezentacji Kanady. Zrobiłem półtoraroczna przerwę, a teraz trenuję i startuję dla Polski w nowej roli - pilota. Zawsze chciałam spróbować prowadzić boba. Wstawiłam raz zdjęcie na Instagramie z treningu w Calgary. Wtedy napisały do mnie dziewczyny z kadry, czy przyjechałabym do Polski na sprawdziany i treningi w roli pilota. Zgodziłam się i od razu zdecydowałam na to

~ opowiadała Magaj w rozmowie z Interia Sport.