Niebezpieczny wypadek Polek, a pędziły po historyczny wynik

Biało-Czerwone miały czwarty wynik. W tym elemencie ustępowały jedynie najszybszym niemieckim osadom, co pozwala zachowywać optymizm przed kolejnymi startami w sezonie.

Znakomite czasy Polek na starcie. Historyczny wynik był o krok

Dawid Kupczyk, trener naszej kadry, postawił na to, by Linda Weiszewski, która prowadzi boba, łapała doświadczenie. Przed poprzednim sezonem miała ona o tej porze około dziesięciu ślizgów na lodzie, a przed tym miała już ponad 70. To wciąż o wiele mniej niż Niemki, ale jednak różnica jest widoczna.