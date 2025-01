Przegrany tie-break Polaka, ale jaka odpowiedź. 6:1, Amerykanin odpada z Australian Open

W kolejnej fazie eliminacji nasz reprezentant rozstawiony z "14" trafił na Zacharego Svajdę. Tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego, notowany obecnie na 117. miejscu, przystępował do tego pojedynku w roli faworyta. Amerykanin plasuje się obecnie o 48 lokat niżej od Kamila w męskim zestawieniu.

Kolejne zwycięstwo Kamila Majchrzaka. Polak blisko awansu do głównej drabinki Australian Open

Na początku spotkania obaj zawodnicy dosyć pewnie utrzymywali swoje podania. Na pierwsze break pointy trzeba było zaczekać aż do jedenastego gema. Wtedy Majchrzak miał w sumie dwie okazje, ale przy każdej z nich świetnie zachował się rywal. Svajda zaimponował zwłaszcza przy obronie pierwszej szansy, gdy mocno zaryzykował, trafiał przy samych liniach .

Ostatecznie o losach partii decydował tie-break. Pierwsze dwie akcje wygrał Kamil, ale później nastąpił zwrot akcji i to Zachary wysforował się na prowadzenie 4-2. Nasz tenisista zdołał jeszcze wyrównać na 4-4, jednak po następnych dwóch wymianach pojawiły się setbole dla przeciwnika . Pierwszego dobrym podaniem wyratował jeszcze Polak, ale potem Amerykanin dopiął swego i zapisał na swoim koncie premierową odsłonę rezultatem 7:6(5).

Majchrzak szybko wyrzucił z głowy złe bodźce po przegranym secie i zaliczył znakomity start drugiej części spotkania. W drugim gemie zdobył pierwsze przełamanie w meczu, a w całym początkowym fragmencie partii wygrał aż 12 z 14 punktów. Przeciwnik próbował wrócić do gry, miał nawet break point powrotny w piątym gemie. Ostatecznie to rozdanie trafiło jednak na konto Kamila. Był to kluczowy moment dla losów całego seta. Później Polak zdominował końcówkę i wygrał tę odsłonę aż 6:1.