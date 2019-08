Argentyński tenisista Juan Martin del Potro nie zagra w rozpoczynającym się 26 sierpnia wielkoszlemowym US Open - poinformowali organizatorzy. Triumfator nowojorskiej imprezy sprzed 10 lat i ubiegłoroczny finalista wciąż wraca do zdrowia po operacji kolana.

Del Potro kontuzji prawego kolana doznał pod koniec czerwca w trakcie zawodów na kortach londyńskiego Queen's Clubu, a kilka dni później musiał się poddać zabiegowi. Będący obecnie 12. rakietą świata zawodnik z powrotu tego urazu opuścił także m.in. lipcowy Wimbledon.

Słynny "Wieżowiec z Tandil" w ostatnich latach wielokrotnie zmagał się z kłopotami zdrowotnymi. Od zwycięstwa w US Open w 2009 roku przeszedł trzy operacje lewego nadgarstka i jedną prawego, ale wytrwale walczył o powrót do rywalizacji, co mu się udało. 30-letni zawodnik wspomniał jednak, że ostatnia kontuzja kolana może oznaczać koniec jego kariery.

W obsadzie US Open zastąpi go Amerykanin Denis Kudla.