Zgodnie z tradycją sezon tenisowy rozpoczął się na Antypodach, które był w ostatnich latach dość szczęśliwe dla Biało-Czerwonych. Dwa lata temu Polakom udało się dotrzeć do półfinału United Cup, a w ubiegłym roku przegrali oni dopiero finałową batalię z Niemcami. Wychodzi na to, że teraz jest najlepszy czas, żeby pójść o krok dalej i triumfować w rozgrywkach.

Biało-Czerwoni uchodzą za jednych z faworytów, choć rywalizacja jest dość zacięta. Długo przyszło nam poczekać na pierwsze występy Igi Świątek, czy Huberta Hurkacza. Reprezentacje Polski i Norwegii jako ostatnie ze stawki przystąpiły do rywalizacji w United Cup. W naszej grupie znalazły się też Czechy, które po meczach z Norwegami wspięły się na pierwsze miejsce.

United Cup. Świątek stanęła na wysokości zadania. Hurkacz wyraźnie gorszy od Ruuda

W czwartym gemie Ruud przełamał Hurkacza i wyszedł na prowadzenie 3:1. Przy stanie 5:2 jasne było, że 27-latkowi piekielnie trudno będzie doprowadzić do remisu i odwrócić losy rywalizacji. Chociaż rywal miał aż trzy piłki meczowe, ale Hurkaczowi udało się odeprzeć atak i wygrać gema. W kolejnym już skapitulował i po 84 minutach przegrał 5:7, 3:6 . A to oznaczało, że nawet w przypadku wygranej w mikście, Biało-Czerwonym nie udałoby się przeskoczyć w tabeli Czechów.

Zacięta walka Polaków z Norwegami. Przesądził super tie-break

Początkowo wydawało się, że w mikście Idze Świątek towarzyszyć będzie Hubert Hurkacz. Przed meczem doszło jednak do zmiany i jego miejsce zajął Jan Zieliński. I spisywał się nad wyraz dobrze. Biało-Czerwonym udało się w ósmym gemie przełamać Eikeri i Ruuda, co okazało się kluczowym momentem seta. Triumfowali 6:3 i zbliżyli się mocno do jakże potrzebnego zwycięstwa.