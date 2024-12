Spektakularny triumf Świątek, WTA błyskawicznie reaguje. Ogłosili to publicznie

United Cup. 6:1, 6:0, błyskawiczny triumf Świątek. Rywalka na deskach

Już od samego początku 23-latka zarysowała swoją przewagę nad dużo niżej notowaną rywalką praktycznie w każdym aspekcie. Norweżka kroku dotrzymywała jej jedynie w polu serwisowym. A to było zbyt mało, żeby liczyć na niespodziankę w starciu z wiceliderką rankingu WTA. Świątek oddała w pierwszym secie tylko jednego gema . Dwukrotnie przełamała rywalkę i po 25 minutach triumfowała 6:1.

Druga partia była prawdziwym popisem mistrzyni Roland Garros. Chociaż Helgo zaciekle broniła się przed utratą serwisu w trzecim gemie, po siedmiu brejkach to Świątek dopisała go na swoje konto. A także pięć pozostałych, wygrywając 6:0 i tym samym wypiekając pierwszego w tym sezonie bajgla. Potrzebowała tylko 62 minut do zwycięstwa 6:1, 6:0 nad rywalką, która nie postawiła zbyt twardych warunków.