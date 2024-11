Anna Hertel w 2017 roku wygrała mistrzostwa Polski juniorów w grze pojedynczej, a w 2019 roku wraz Anastasiją Szoszyną triumfowała podczas halowych mistrzostw Polski w grze podwójnej. 24-letnia Hertel na co dzień gra w drużynie uniwersytetu Georgii.

Anna Hertel z kolejnym triumfem

Hertel po dłuższej przerwie wróciła do formy. Największe sukcesy polska tenisistka notowała w latach 2018-2019 - rozegrała wtedy aż siedem finałów w turniejach ITF w grze podwójnej. Wygrała trzy, za każdym razem z innymi partnerkami deblowymi.

Przez długi czas na swoim koncie nie notowała znaczniejszych sukcesów aż do turnieju ITF Alcala de Henares w Hiszpanii. Wraz z Katariną Jokić nie tylko dotarła do finału , ale również pokonała reprezentantki gospodarzy 7:6, 6:4. Ostatni set był wielkim emocjonalnym rollercoasterem.

Anna Hertel walczyła jak lwica

W pierwszej partii szybko rozpoczął się festiwal przełamań. Od stanu 1:1 aż do 3:3 żadna ze stron nie mogła wygrać przy swoim serwisie. Zawodniczki szły łeb w łeb i na Hertel z Jokić wygrały tego seta na zapałki, ostatecznie w tie-breaku pokonując Hiszpanki 7 do 3.

Drugi set w niektórych aspektach okazał się łatwiejszy. Polka i Serbka przełamały rywalki dopiero przy stanie 5:4. Ostatni gem był jednak bardzo trudny dla Hertel i jej partnerki. Hiszpanki obroniły dwie piłki meczowe - wiadomo, że takie sytuacje potrafią być niezwykle stresujące dla zawodniczek, który myślą już, że mają spotkanie w garści. Ostatecznie okazało się jednak, że Hertel i Jokić zastosowały się do zasady do trzech razy sztuka i tym samym wygrały seta 6:4 i cały mecz 2:0. To wspaniały sukces po dłuższym przestoju.