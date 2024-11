Jannik Sinner poprzedni sezon indywidualny kończył na w miejscu w rankingu ATP, przegrywając też w finale ATP Finals z Nowakiem Djokoviciem. Nowy sezon przyniósł jednak nowe szanse, które 23-latek znakomicie wykorzystał. Zaczęło się w Melbourne od wygranej w Australian Open. Później triumfował podczas turniejów w Rotterdamie i Miami, co pozwoliło mu na historyczne objęcie prowadzenia w światowym rankingu. Następnie Włoch dołożył jeszcze zwycięstwa w Halle, Cincinnati, US Open oraz Szanghaju, by zwieńczyć wspaniały rok triumfem w ATP Finals. Dzięki temu Włochy dosłownie oszalały na punkcie Sinnera.

