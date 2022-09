Ons Jabeur w półfinale US Open

Spotkanie trwała godzinę i 43 minut. Było zacięte i Jabeur w obu setach miała wiele kłopotów. Piąta zawodniczka na świecie wygrała dzięki doświadczeniu i spokojowi w decydujących momentach.



Tomljanović prowadziła 5:3 w drugim secie

W pierwszym secie Tunezyjka dwukrotnie przełamała Australijkę, raz tracąc serwis. W drugim Tomljanović (46. WTA) prowadziła już 5:3, ale wypuściła z rąk okazję na przedłużenie meczu o kolejnego seta. Doszło do tie-breaku, w którym Jabeur w końcówce osiągnęła wyraźną przewagę. Wykorzystała drugą piłkę meczową.



Tomljanović po raz trzeci w karierze zagrała w ćwierćfinale Wielkiego Szlema, ale pierwszy raz w US Open. Po tym turnieju zostanie zapamiętana jako zawodniczka, która jako ostatnia pokonała Serenę Williams.



Kolejny udany Wielki Szlem Jabeur

Jabeur kontynuuję dobrą passę w Wielkim Szlemie. W lipcu wystąpiła w finale Wimbledonu, w którym przegrała nieoczekiwanie z Kazaszką Jeleną Rybakiną. W historii swoich startów w US Open osiąga życiowy wynik. Do tej pory na Flushing Meadow najwyżej dotarła do trzeciej rundy.



Jej rywalką będzie zwyciężczyni nocnego meczu Caroline Garcia - Coco Gauff.



W pozostałych ćwierćfinałach agrają Iga Świątek z Jessiką Pegulą i Karolina Pliskova z Aryną Sabalenką. Mecz polskiej liderki rankingu rozpocznie się w czwartek o pierwszej nocy czasu polskiego.



Ćwierćfinał turnieju pań US Open

Ons Jabeur (Tunezja, 5) - Ajla Tomljanović (Australia) 6:4, 7:6 (3).