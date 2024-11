Nowe otwarcie tenisowej Superligi. Padło pytanie o Świątek Jasna odpowiedź

- Superliga ma zbyt małe pieniądze na nagrody, by przyciągać sławy. Taka jest brutalna prawda. Jeżeli ktoś mówi, że sport i pieniądze to są dwie różne rzeczy, to tak nie jest. To jest biznes - twierdzi Tadeusz Gajda, nowy prezes Superligi. - Są firmy, które chcą się reklamować. Trzeba im to dać i zapewnić reklamy podczas pięknego widowiska. To jest jak teatr. Dobry ma zawsze zapełnione miejsca. Byle jaki, nawet z najlepszym jednym aktorem, będzie pusty.

Iga Świątek? To największy magnes

Jasne jest, że gdyby w hali pojawiła się gwiazda światowego tenisa Świątek czy Hurkacz, byłby to ogromy magnes. Działacz przyznaje jednak, że na to szanse są marne. - Będziemy robić wszystko, żeby przyciągnąć gwiazdy, które mogą wpłynąć na frekwencję. Jesteśmy po wstępnych rozmowach. Zawodnicy są rozchwytywani. Tenis to sport indywidualny, każdy ma swoje terminy, ale myślę, że poprzez naszych przyjaciół można będzie dotrzeć do osób, które przyciągną ludzi do Atlas Areny - twierdzi Gajda. - Świątek? Szansa jest zawsze, natomiast jest to bardzo trudne. Wiem, że to największy magnes. Przypomnimy tenisistów, którzy pochodzą z Łodzi, a także sportowców, którzy nie są tenisistami, a zagrają na korcie w Łodzi.