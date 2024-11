Polka spełniła swoje marzenia. Teraz zaatakuje turnieje Wielkiego Szlema

- Występy w kadrze to zupełnie inne obciążenie psychofizyczne. Na co dzień to sport indywidualny i gramy można powiedzieć dla siebie. Tu robimy to dla drużyny i całego kraju. Reprezentujemy nie tylko siebie - twierdzi Fręch. Jestem przygotowana i wiem, z czym to się wiąże. Zakończyłam sezon wcześniej, Teraz wracam, ale nie będzie to ława sytuacja. Trzeba znów zmotywować ciało do wysiłku.