No i jest 6:0, 6:0 w Australian Open. Sensacje w United Cup nie były tu przypadkiem

Chiński zespół, mając w składzie Zizhen Zhanga i Qinwen Zheng mógłby być jednym z faworytów United Cup. Gdy jednak mistrzyni olimpijska poinformowała od koniec grudnia, że potrzebuje więcej czasu na odpoczynek , jej reprezentacja znalazła się w dużych kłopotach. Inne tenisistki z pierwszej setki rankingu WTA zgłosiły się do turniejów w Brisbane czy Auckland, do gry musiała wejść Xinyu Gao , tenisistka wówczas 175. w światowej hierarchii.

Do tego momentu Chinka zasłynęła jedynie tym, że w Pekinie rozegrała najdłuższe spotkanie w głównym cyklu WTA w całym sezonie - jej mecz ze słynną "przebijaczką" Sarą Sorribes Tormo trwał cztery godziny i kwadrans . W Perth też toczyła podobne spotkania - długie, wyczerpujące. Wręcz wyniszczające, bo w trzecim secie starcia z Beatriz Haddad Maią obie słaniały się po korcie, potrzebowały przerw. Chinka sensacyjnie pokonała jednak 17. zawodniczkę w rankingu WTA . A później przyczyniła się do sensacyjnego wyeliminowania obrońców tytułu z Niemiec, ogrywając Laurę Siegemund .

I aż szkoda, że te trzysetowe mecze aż tak ją zmęczyły, że to Shuai Zhang wyszła do potyczki z Coco Gauff w ćwierćfinale. Gao mogła się już szykowa do eliminacji Australian Open. No i cieszyć z solidnego awansu w rankingu WTA - aż o 29 pozycji, na 146. miejsce.