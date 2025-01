0:4 na start, a potem zwrot akcji. Dramatyczny bój Polaka na Australian Open, 158 minut walki

Katarzyna Kawa jako czwarta na liście rezerwowej musiała czekać na rozwój sytuacji. Ostatecznie los chciał, że wskoczyła na całe szczęście razem z Belgijką Kimberley Zimmermann jako 56., przedostatnia para i zagra na pewno w Australian Open w deblu. We wtorek rano do walki o udział w wielkoszlemowym turnieju rozpoczął Kamil Majchrzak.

Jako pierwszy rywal na drodze Polaka wyłonił się Argentyńczyk Marco Trungelliti . W marcu ubiegłego roku w Rwandzie okazał się wyraźnie lepszy od 28-latka. Przed zmaganiami na Antypodach to jednak Majchrzak uchodził za wyraźnego faworyta. A mimo to miał od początku poważne problemy.

Australian Open. Fatalny początek Majchrzaka. 0:4 na start, rywal wykorzystał słabość

Majchrzak fatalnie rozpoczął mecz. W polu serwisowym wyglądał niepewnie, co skrzętnie wykorzystywał rywal. Przegrał oba swoje pierwsze podania, dzięki czemu Trungelliti wyszedł na prowadzenie 4:0. W tym momencie jasne było, że wyratować pierwszego seta będzie piekielnie ciężko. Polakowi udało się przełamać raz oponenta, ale to było zbyt mało. Porażka 3:6 i limit błędów wyczerpany niemal do zera.