Od 6:0 do 0:6, kuriozalny mecz w Adelajdzie. Dwukrotna mistrzyni olimpijska za burtą

WTA Adelajde. Siniakova postawiła się Sznajder. Ponad 100 minut na korcie

28-latka zmagania w 2025 roku rozpoczęła od przebrnięcia przez kwalifikacje do rozgrywek w Adelajdzie, a w polu pokonanych pozostawiła Carolinę Bucsę i Ashlyn Krueger. W pierwszej rundzie trafiła jednak na wyjątkowo wymagającą rywalkę - Dianę Sznajder. "Konia z rzędem" jednak temu, kto przewidziałby, jak potoczy się to spotkanie.

Klasyfikowana dużo wyżej od dwukrotnej mistrzyni olimpijskiej Rosjanka rozpoczęła lepiej - przełamała Siniakovą, dołożyła dwa wygrana podania i wyszła na prowadzenie 3:0. Czeszka przy stanie 2:4 miała aż cztery breakpointy , a gdyby doszła na 3:4 to kto wie, czy nie powalczyłaby o wygraną w 1. secie. Sznajder wyszła jednak z opresji i dopisała do seta na swoje konto.

Trzeci set miał identyczny przebieg, tyle że dla drugiej strony. Sznajder znacząco poprawiła swój serwis, z którym nie radziła sobie Czeszka. Do tego doszła fatalna skuteczność na returnie, a Rosjanka dopisywała do swojego konta kolejne gemy. Finalnie ona również "wypiekła bajgla" i to o dwie minuty szybciej, od Siniakovej i przypieczętowała tym samym awans do kolejnej rundy. Wynik 6:3, 0:6, 6:0 najlepiej ukazywał, jak kuriozalne było to spotkanie w wykonaniu obu zawodniczek.