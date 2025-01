Stanowcza deklaracja ojca Świątek. Zabrał głos ws. zawieszenia córki

Iga Świątek rozpoczęła sezon 2025 jako wiceliderka rankingu WTA. Przed rokiem to ona broniła się przed atakami goniącej ją Aryny Sabalenki; teraz role się odwróciły. – Wiadomo, że Iga nie straciła pozycji liderki przez przegrane mecze. Stało się to, co się stało. Teraz będzie walczyła o odzyskanie prowadzenia. Nie będzie to jednak priorytetem – powiedział w rozmowie z wybranymi dziennikarzami po Gali Mistrzów Sportu Tomasz Świątek, ojciec Igi.