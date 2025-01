Ostrzeżenie dla Igi Świątek, WTA ogłasza. I to tuż przed Australian Open

Iga Świątek sezon zainaugurowała w Australii, gdzie z reprezentacją Polski dotarła aż do finału United Cup. W nim Polka, która wcześniej pokonała m.in. Karolinę Muchovą i Jelenę Rybakinę, przegrała ze świetnie dysponowaną Coco Gauff, która później razem z kolegami i koleżankami z kadry mogła cieszyć się zwycięstwem w turnieju, ponieważ Taylor Fritz pokonał Huberta Hurkacza.

Gauff, podobnie jak Aryna Sabalenka , wyrasta na jedną z faworytek pierwszej części sezonu. To właśnie obu tym tenisistkom poświęcono dużo uwagi w analizie WTA, w której podsumowano pierwszy tydzień zmagań. Przypomniano m.in., że Amerykanka wygrała dwa ostatnie mecze ze Świątek.

Aryna Sabalenka też błyszczy. I broni pozycji liderki rankingu