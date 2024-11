Niezrozumiały ruch WTA, Polka pominięta. Rekordowy sezon to za mało

Magdalena Fręch ma za sobą niezwykle udany rok, ale to nie zrobiło wrażenia na WTA, bo federacja pominęła ją w nominacjach do prestiżowej nagrody.

Iga Świątek z szansą na nagrodę, ale faworyt może być tylko jeden

Wraz ze zbliżającym końcem roku nadchodzi czas podsumowań. WTA już podało nominacje do nagród dla najlepszych tenisistek mijających miesięcy. Kategorii jest kilka, ale nie ulega wątpliwości, że najważniejszą z nich jest ta dla najlepszej zawodniczki. Szansę na trofeum ma Iga Świątek , bo znalazła się w piątce finalistek. Nie ulega jednak wątpliwości, kto z tego grona dzierży rolę faworytki . Mowa tu, rzecz jasna, o Arynie Sabalence, która w październiku wyprzedziła Polkę w rankingu WTA. Białorusinka wygrała w tym roku dwa turnieje wielkoszlemowe, a do tego okazała się bezkonkurencyjna w Cincinnati oraz w Wuhan.

Rekordowy sezon to za mało. Fręch pominięta

Znacznie większe kontrowersje dotyczą kategorii dla zawodniczki, która zanotowała największy postęp. Światowe media i fani zwracają uwagę na dwie istotne absencje. Pierwsza dotyczy Magdaleny Fręch. Polka zaczynała 2024 roku na 70. miejscu w rankingu WTA, ale zaliczyła fantastyczny sezon. Wygrała swój pierwszy turniej z cyklu głównego WTA, triumfując we wrześniu w Guadalajarze. Do tego dotarła do czwartej rundy Australian Open, pokazała się też z dobrej strony w Dubaju czy Pekinie, zaś w Pradze uległa dopiero w finale. Te wszystkie sukcesy złożyły się na to, iż łodzianka awansowała na aż 25. lokatę w rankingu - choć w przeszłości nigdy nie udało jej się trafić nawet do czołowej pięćdziesiątki. Obserwatorzy nie mają wątpliwości, że Polka zasłużyła na miejsce wśród zawodniczek, które najbardziej poprawiły się w minionych miesiącach.