Życiowy sukces Magdaleny Fręch. Dokonała tego po raz pierwszy w karierze

Od kilku miesięcy Magdalena Fręch czyni stały progres. Pod koniec października wygrała turniej ITF 100k w Les Franqueses del Valles. Później zagrała jeszcze w finałach Pucharu Billie Jean King Cup, a następnie zakończyła sezon. Po odpoczynku rozpoczęła przygotowania do nowej kampanii. Wraz z trenerem mocno pracowała nad zwiększeniem walorów ofensywnych w swojej grze na korcie.

Na efekty wykonanej pracy nie trzeba było czekać długo. Już w Hobart, tuż przed Australian Open, Fręch zanotowała cenne zwycięstwo w starciu z Sarą Sorribes Tormo. To, co najlepsze, nadeszło jednak kilka dni później. Polka błyszczała w Melbourne i po raz pierwszy w karierze znalazła się na etapie 1/8 finału w turnieju wielkoszlemowym. Po drodze pokonała m.in. Caroline Garcię, odnosząc tym samym pierwsze zwycięstwo w swojej karierze z tenisistką z TOP 20. Już po zmaganiach w Melbourne nasza tenisistka była bliska tego, by znaleźć się w najlepszej "50" rankingu. Zabrakło jednak wówczas jednej pozycji.