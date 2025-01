22 asy i 162 minuty walki, wielki powrót mistrzyni Wimbledonu. Czekała na to 188 dni

Postaci tak barwnej jak Marketa Vondrousova mocno brakowało w trakcie drugiej połowy ubiegłego sezonu. Mistrzyni Wimbledonu z 2023 roku po turnieju w Londynie, z którego nieoczekiwanie odpadła już w 1. rundzie zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Potrzebna była operacja lewego barku , a tenisistka miała świadomość, że powrót do pełni sprawności zajmie jej sporo.

Dokładnie po 188 dniach czekania Vondrousova pojawiła się na korcie i przystąpiła do zmagań w WTA Adelaide, poprzedzających Australian Open. I dała prawdziwy popis gry na najwyższym poziomie.

WTA Adelaide. 162 minuty walki, co za batalia między Pawluczenkową i Vondrousovą

W pierwszej rundzie Czeszka trafiła na także powracającą po dłuższej absencji Anastazję Pawluczenkową. Rosjanka ostatni raz na korcie pojawiła się w US Open, kiedy to przegrała w 1/16 finału z Igą Świątek. I postawiła Vondrousovej twarde warunki. Po bardzo długim premierowym gemie 30. zawodniczka rankingu WTA przełamała oponentkę i wyszła na prowadzenie 2:0. Później mieliśmy do czynienia z przełamaniami z obu stron, a wynik wskazywał w pewnym momencie 4:2 dla Pawluczenkowej.