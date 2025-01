Wielkimi krokami zbliża się dzień zaznaczony w nowych kalendarzach na czerwono przez wszystkich fanów tenisa oraz samych zawodników i zawodniczki - inauguracja pierwszego wielkoszlemowego turnieju w tym sezonie - Australian Open , który potrwa od 12 do 26 stycznia.

Spora część zawodników przebywa już jednak na Antypodach od dłuższego czasu. Dotyczy to między innymi dwóch czołowych zawodniczek rankingu WTA . Iga Świątek w ostatnich dniach błyszczała w imprezie United Cup, prowadząc naszą reprezentację aż do wielkiego finału , w którym niestety przegrała singlowy bój z Cori "Coco" Gauff. Aryna Sabalenka natomiast nie miała sobie równych podczas rywalizacji na kortach Brisbane, sięgając po swój pierwszy - i zapewne jeden z wielu - tytuł w tym roku.

Tenis. Iga Świątek dokona "niemożliwego"? Już wieszczą wielki sukces Polki

Z okazji zbliżającego się Australian Open, branżowy portal "Tennis365" postanowił "zajrzeć do szklanej kuli", próbując wytypować triumfatorów i triumfatorki wszystkich czterech najważniejszych imprez w tym sezonie. Z ich predykcji wynika, że kawałek "wielkoszlemowego tortu" trafi także do Igi Świątek , która tym samym zapisze się w historii tenisa. Ale po kolei.

Zdaniem wspomnianej redakcji Polka będzie należało do głównych faworytek już podczas Australian Open, podobnie jak Coco Gauff, Jelena Rybakina i Aryna Sabalenka . Z końcowego triumfu cieszyć będzie się natomiast ostatnia z wymienionych Białorusinka, która tym samym kolejny raz obroni tytuł. Wśród panów najlepszy będzie natomiast Jannik Sinner .

Podczas rywalizacji w stolicy Francji na kortach Rolanda Garrosa nie do zatrzymania mają być natomiast Hiszpan Carlos Alcaraz oraz - a jakże - Iga Świątek , już teraz nazywana przecież "królową Paryża".

Do Rolanda Garrosa pozostało kilka miesięcy, a Iga Świątek już teraz jawi się jako zdecydowana faworytka do wygrania piątego tytułu w ciągu sześciu lat. Polka jest dominującą zawodniczką na kortach ziemnych wśród tenisistek pokolenia i ciekawie będzie zobaczyć, kto zdoła jej zagrozić

Niestety, portal "Tennis365" nie wróży już naszej tenisistce żadnych innych wielkoszlemowych triumfów w najbliższych miesiącach. Na Wimbledonie królować mają bowiem zdaniem tamtejszych dziennikarzy triumfator z Paryża - Carlos Alcaraz, a także Aryna Sabalenka. US Open ma natomiast należeć do Alexandra Zvereva oraz Coco Gauff. Nie przekreśla to jednak szans Igi Świątek, która przecież doskonale pamięta, jak smakuje triumf na kortach w Nowym Jorku. A i londyńska trawa ma być dla niej w tym sezonie - pod wodzą nowego trenera - bardziej życzliwa niż dotychczas.