Finałowa rywalka Świątek z Wimbledonu zaskoczona przez młodą Polkę. Koniec po 151 minutach

Do tego pojedynku Olivii Lincer z Leonie Küng doszło w turnieju ITF W35 w Santo Domingo. Stolica Dominikany ściągnęła aż pięć Polek, starsza z sióstr Lincer była ostatnią, która utrzymała się jeszcze w rywalizacji na poziomie walki o ćwierćfinał. Była tu rozstawiona z numerem 14, ale w trzeciej rundzie trafiła na turniejową jedynkę. Właśnie Küng jest tu główną faworytką do wygrania rywalizacji - walczy jeszcze o prawo gry w kwalifikacjach Australian Open, potrzebuje punktów.

A gdzie jest dzisiaj - wiemy już dokładnie. Ma w dorobku pięć wielkoszlemowych tytułów w "dorosłym" tenisie, jej rywalka z Londynu nie przeszła nigdzie kwalifikacji. Szwajcarka próbuje wrócić na pozycje, które zajmowała kiedyś, odbudowuje formę po fatalnych dla siebie latach 2021-22. I idzie jej to coraz lepiej.

W Santo Domingo Lincer zaskoczyła jednak swoją... deblową partnerkę, bo obie grają także w rywalizacji podwójnej - są rozstawione z czwórką. Küng dwukrotnie prowadziła z przewagą przełamania, ale ostatecznie to ona musiała wychodzić z sytuacji zagrożenia, gdy Polce brakowało tylko jednego gema do zamknięcia seta. Doszło jednak do tie-breaka, w nim zaś Lincer zdołała wywalczyć minibreaka przy stanie 5:5, a za chwilę zakończyła seta.