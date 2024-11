Wielka zmiana u polskiego mistrza wielkoszlemowego. Nowy rozdział

Zieliński z Nysem występowali razem do 2022 roku. I w tym czasie wygrali wspólnie cztery turnieje ATP . Zaczęło się od Metz, potem był Rzym, ponownie powtórzyli sukces w Metz (te dwa w 2023) i na koniec w tym roku było Acapulco.

Tenis. Oto nowy partner deblowy Jana Zielińskiego

W tym sezonie największe sukcesy Zieliński osiągał jednak w grze mieszanej. Jego współpraca z Su-wei Hsieh to był jednak przypadek.

Tenis. Jan Zieliński osiągał wielkie sukcesy z Su-wei Hsieh

"Su-Wei zapisała się na listę osób, które szukały partnera do gry na Australian Open. Ja to zobaczyłem i wysłałem do niej wiadomość. Po kilku godzinach udało nam się skontaktować i porozmawialiśmy o podstawowych taktykach i stronach, na których gramy i zgodziliśmy się wspólnie zagrać. Sukces na Australian Open na pewno nas napędził. Teraz doszło wygranie Wimbledonu" - mówił Polak po triumfie na londyńskiej trawie, cytowany przez RMF.