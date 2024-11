To efekt gry w kilku turniejach w Ameryce Południowej, zaledwie jeden nie był udany. Ten pierwszy, zapewniający aklimatyzację w Brazylii. A później w "Kraju Kawy" byli w finale, triumfowali w Ekwadorze i Peru, w Urugwaju dotarli do półfinału. I jeszcze w weekend ruszyli do Europy, tu - na południu Hiszpanii - zostali rozstawieni z jedynką w rywalizacji w klubie tenisowym Montemar, znajdującym się w Alicante.

Reklama