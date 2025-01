Fatalne wieści od rywalki Świątek. Nagle zrezygnowała, teraz tłumaczy decyzję

Plecy wciąż dają w kość Barborze Krejcikovej. Australian Open bez jednej z gwiazd

"Chciałam podzielić się krótką aktualizacją dotyczącą mojego wycofania się z Australian Open. Niestety, kontuzja pleców, która dokuczała mi pod koniec zeszłego sezonu, nadal nie jest w pełni wyleczona. To naprawdę rozczarowujące, ponieważ uwielbiam grać w Melbourne i mam wspaniałe wspomnienia z dotarcia do ćwierćfinału w zeszłym roku. Dziękuję wam wszystkim za wsparcie. Ciężko pracuję, aby wrócić do pełni zdrowia i nie mogę się doczekać, aby wkrótce zobaczyć was na korcie" - napisała utytułowana tenisistka.