Na miesiąc przed tymi wydarzeniami 20-latka poinformowała, że wrociła do treningów. Na jej instagramowej relacji pojawiło się zdjęcie z siłowni. Zwyciężczyni zeszłorocznego US Open biega na nim po bieżni, a na twarzy ma maskę tlenową. Jak komentuje serwis sportskeeda.com, oznacza to, że treningi są prowadzone na wysokiej intensywności. "Są używane w celu ograniczenia przepływu powietrza podczas ćwiczeń, wzmacniając przez to mięśnie oddechowe. Przyczynia się to zwiększenia wytrzymałości podczas zawodów" - czytamy.