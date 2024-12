Bolesna wpadka, teraz nieoczekiwany zwrot. Ćwierćfinałowa rywalka Świątek może świętować

Mało która tenisistka w ostatnich miesiącach była obiektem tak wielu spekulacji, co Emma Raducanu. Brytyjka zasłynęła zwycięstwem w US Open w 2021 roku. Był to jej pierwszy i zarazem jedyny do tej pory triumf w karierze. W ostatnich latach regularnie zmagała się z wieloma problemami fizycznymi, jednak kiedy już stawiała się na korcie, przeważnie rozczarowywała. Eksperci wskazują, że już wkrótce mogą się od niej odwrócić sponsorzy. Reklama

WTA. Emma Raducanu pod ścianą. Ekspert wieszczy "katastrofę"

Kibice długo już czekają na kolejny sukces Raducanu, która niewątpliwie dysponuje ogromnym potencjałem. Jego niewielką próbkę pokazała na turnieju w Stuttgarcie, gdzie w ćwierćfinale zatrzymała ją Iga Świątek. Raszynianka musiała się jednak mocno natrudzić, żeby pokonać młodszą rywalkę. Po trwającej ponad dwie godziny batalii Polka triumfowała 7:6(2), 6:3.

Kompletną klapą w wykonaniu Raducanu okazał się turniej, który otworzył jej drogę do wielkiej kariery. Z US Open odpadła już w 1. rundzie po porażce z Sofią Kenin. Wtedy też nasiliła się krytyka pod jej adresem. Dało to też pole do wielu teorii dotyczących dalszej kariery 22-latki. Fatalny scenariusz wieszczy jej ekspert ds. finansów w sporcie, dr Rob Wilson.

- Jeśli nie zacznie wygrywać meczów i nie będzie zachodzić daleko w turniejach, to naprawdę ciężko będzie jej renegocjować lub odnowić jakiekolwiek komercyjne umowy. Jej kariera może zakończyć się już na samym starcie. To byłaby wielka strata. Uważam, że jest ona niezwykle utalentowaną tenisistką, a do tego bardzo atrakcyjną pod kątem marketingowym - stwierdził w rozmowie z "The Sun". Reklama

Zwrot ws. przyszłości Emmy Raducanu? Ekspert wysłał dla niej dobrą wiadomość

Przed rozpoczęciem nowego sezonu głos w sprawie Emmy Raducanu zabrał również jej rodak, była "jedynka" brytyjskiego tenisa - Tim Henman. On zupełnie inaczej, aniżeli Rob Wilson postrzega szanse tenisistki na kolejne sukcesy.

Myślę, że jednym z największych wyzwań będzie uniknięcie kolejnych kontuzji. Kiedy tylko była zdrowa na korcie, grała bardzo dobrze i wspięła się do najlepszej 60 rankingu ~ stwierdził Henman

- Jeśli uda jej się zwiększyć jakość jej gry i wystąpić w najważniejszych turniejach, nie ma absolutnie zadnych wątpliwości co do tego, że zaliczy awans w rankingu. Ona będzie rywalizować o najważniejsze tytuły w tym sezonie. Może nawet skończy w najlepszej '20', tak sądzę - dodał Brytyjczyk.

Emma Raducanu / Jorge Guerrero / AFP / AFP

Emma Raducanu / SCOTT TAETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / AFP