Fatalny wypadek wicemistrzyni Wimbledonu. Trafiła do szpitala

Eugenie Bouchard jakiś czas temu porzuciła tenis na rzecz gry w pickleball. W tej dyscyplinie Kanadyjka radzi sobie naprawdę dobrze, jednak jest to kwestia wielu godzin spędzonych na treningach. Podczas ostatniej sesji treningowej z udziałem 30-latki doszło do niefortunnego incydentu, po którym zawodniczka... trafiła do szpitala. Informacjami na temat swojego stanu zdrowia podzieliła się za pośrednictwem mediów społecznościowych.