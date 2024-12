Polka na ustach świata tenisa. Znów to zrobiła, po raz dziesiąty. Niebywałe!

Aby się rozwinąć, awansować w rankingu WTA do pierwszej setki (teraz Polka jest na ok. 130. pozycji), musi grać w lepszych gatunkowo turniejach. Lepszych niż ten w Szarm el-Szejk. Warunkiem jest jednak poprawienie pozycji singlowej, bo właśnie na niego wciąż stawia Kubka. W Egipcie mogła sporo zyskać, właśnie w sobotni ranek straciła wielką szansę, by dostać się do drugiego w tym roku finału.

