Triumf w US Open w 2021 roku był dla Emmy Raducanu potężnym motorem napędowym dla dalszej kariery. Na dobrą sprawę to właśnie na bazie sukcesu z Nowego Jorku Brytyjka błyskawicznie zyskała ogromną popularność, a także niemałą fortunę. Tenisistka mogła przebierać w ofertach sponsorskich, a eksperci wieszczyli nadejście nowej gwiazdy.

22-latkę bardzo szybko dotknęły niestety problemy zdrowotne, przez które musiała zdecydować się na operację nadgarstków. A droga powrotna na szczyt jest wyjątkowo wyboista i stale się dla niej wydłuża. Kolejnych sukcesów brak, a to niepokoi coraz mocniej jej sponsorów. Brytyjka ma wciąż na koncie tylko jeden poważny triumf , natomiast z każdą kolejną porażką na jej barki spada coraz mocniejsza presja.

Dramatyczna sytuacja Emmy Raducanu. Wkrótce może stracić sponsorów

W kwietniu Raducanu mierzyła się w ćwierćfinale WTA Stuttgart z Igą Świątek i choć nie była faworytką, miała wszelkie atuty ku temu, by powalczyć z raszynianką o awans. Tak też się stało, choć koniec końców to Polka ostatecznie triumfowała 7:6(2), 6:3. Wydawało się, że przełamaniem dla młodej gwiazdy może okazać się Wimbledon. Pierwsze mecze pozwalały wierzyć, że stać ją na dotarcie do czołowych lokat.