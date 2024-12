Niespodziewana zmiana w teamie Świątek. Hurkacz nagle rezygnuje, znamy zastępcę

To sprawiło także, że nie zobaczyliśmy na paryskich kortach duetu, na który tenisowe środowisko czekało naprawdę bardzo długo. Mowa oczywiście o mieszanej parze, którą stworzyć mieli Iga Świątek oraz Hubert Hurkacz. Ten duet według tenisowych ekspertów śmiało miał szansę walczyć o najcenniejszy olimpijski krążek. Ostatecznie z Paryża z medalem wróciła tylko aktualna wiceliderka rankingu WTA, ale nie był to ten wymarzony złoty, a "jedynie" brązowy.

Hubert Hurkacz nie zagra w World Tennis League. Nagła rezygnacja

W tym czasie Hurkacz przechodził proces rehabilitacji, który zakończył się powodzeniem i Polak mógł wrócić do gry podczas turniejów w Montrealu i Cincinnati. Te miały stanowić przygotowanie do ostatniej wielkiej imprezy w sezonie - US Open. Niestety wrocławianin kolejny raz w swojej karierze z Nowego Jorku wyjechał bardzo rozczarowany. Później doszło do szeregu zmian na czele z tą trenerską. Polak rozstał się z Craigiem Boyntonem i zatrudnił Ivana Lendla oraz Nicolasa Massu.