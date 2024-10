0:5 w tie-breaku, przyjaciółka Sabalenki przeżyła wstrząs. Fatalna passa trwa

Ostatnie miesiące w wykonaniu Pauli Badosy były nader udane. Reprezentantka Hiszpanii dotarła do półfinałów w Cincinnatti, a także Pekinie, a z US Open odpadła na etapie ćwierćfinału. Nie znalazła się w drabince turniejowej w Wuhan, gdzie triumfowała jej przyjaciółka - Aryna Sabalenka. Przystąpiła za to do rozgrywek w Ningbo.