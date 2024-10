Popisowy triumf numeru 1 z Polski za oceanem. Wystarczyło zaledwie 70 minut

Sezon 2024 stanowi niewątpliwie ogromny krok naprzód w karierze Maksa Kaśnikowskiego. Młody Polak zadebiutował w wielkoszlemowych eliminacjach podczas US Open i od razu zrobił to skutecznie, przedzierając się do głównej drabinki zmagań. W meczu pierwszej rundy rozegrał pasjonujący, ponad czterogodzinny bój z Pedro Martinezem. Chociaż ostatecznie przegrał po super tie-breaku w piątym secie, to zyskał ogromne doświadczenie, które z pewnością zaprocentuje w przyszłości.

