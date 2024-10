Mistrzyni zrezygnowała, wielki rewanż z Igą Świątek już na starcie WTA Finals. Oto warunek

Rywalizacja w WTA Finals rozpocznie się od fazy grupowej. Zawodniczki zostaną rozlokowane do dwóch grup. Przed losowaniem powstaną łącznie cztery koszyki, w każdej znajdą się po dwie tenisistki. Od dłuższego czasu wiadomo już, że w pierwszym zagoszczą Aryna Sabalenka i Iga Świątek. To zdecydowanie dwie najlepsze zawodniczki tegorocznych zmagań. Na miejscach 3-6 w sezonowym zestawieniu może jeszcze dojść do drobnych roszad ze względu na to, że niektóre tenisistki są jeszcze na liście startowej do turnieju WTA 500 w Tokio, który odbędzie się w dniach 21-27 października. To właśnie po nim pojawi się ostateczna klasyfikacja rankingu WTA Race za rok 2024.