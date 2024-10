Serena Williams, 23-krotna mistrzyni wielkoszlemowa, przekazała, że znalazła się w szpitalu. Amerykanka w mediach społecznościowych podała, że przeszła operację usunięcia cysty, która była wielkości "małego grejpfruta". Była tenisistka odkryła guzek na szyi już w maju, ale początkowo zdecydowała się, by go jednak nie usuwać. Gdy jednak on się powiększał, to poszła jednak pod nóż.