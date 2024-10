W dniach 2-9 listopada w Rijadzie odbędzie się kończące indywidualny sezon w żeńskim tenisie WTA Finals. Stolica Arabii Saudyjskiej będzie - jeśli nie dojdzie do nieoczekiwanego zwrotu akcji - świadkiem powrotu do gry Igi Świątek po dwumiesięcznej przerwie. Ostatni raz Polka oficjalne spotkanie grała 5 września w ćwierćfinale US Open przeciwko Jessice Peguli. Oprócz tych dwóch zawodniczek w akcji pojawią się też Aryna Sabalenka, Qinwen Zheng, Coco Gauff, Jasmine Paolini, Jelena Rybakina oraz Barbora Krejcikova.

