Czas ucieka, kluczowy moment dla Igi Świątek. Ekspert wprost o nowym trenerze

Iga Świątek od czasu odpadnięcia z US Open - czyli od 5 września - nie wyszła na kort, rezygnując kolejno z turniejów w Seulu, Pekinie i Wuhanie oraz nie podchodząc w ogóle do zmagań w Tokio. Najpierw tenisistka argumentowała swoją nieobecność brakiem odpowiedniej formy, potem mówiła o sprawach prywatnych, a w końcu... nastąpił wielki zwrot akcji.

Pierwsza rakieta świata nagle ogłosiła, że kończy współpracę z trenerem Tomaszem Wiktorowskim , z którym przez lata odnosiła olbrzymie sukcesy na światowych kortach. Obecnie - jak się zdaje - wciąż trwa proces wyboru jego następcy, przez co też Świątek postanowiła odpuścić sobie Wuhan Open i w spokoju dopiąć tę sprawę do końca .

"To będzie ostatni moment". Iga Świątek musi się spieszyć z kluczową decyzją

"Nie wyobrażam sobie, by Iga miała tego trenera później niż pod koniec listopada. Musi go mieć" - stwierdził z całą stanowczością Furjan. "Jeszcze ten turniej WTA Finals, w którym Iga najprawdopodobniej zagra, to jest etap, gdzie jeszcze można rozmawiać, natomiast po tym turnieju, być może po starcie w reprezentacji (w Billie Jean King Cup - dop. red.), tydzień wolnego i ciężka praca, którą już trzeba wykonywać poznając nowego trenera" - dodał.