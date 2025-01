Sensacyjna porażka Djokovicia u progu Australian Open. Przegrał z 293. rakietą świata

W czwartek hitem wieczoru w Brisbane było starcie Aryny Sabalenki z Jeleną Putincewą , odbyło się zaraz po zakończeniu meczu drugiej rundy zawodów ATP między Novakiem Djokoviciem i Gaelem Monfilsem . Obaj doświadczeni, grali ze sobą już w czasach juniorskich - Francuz nigdy nie pokonał Serba w profesjonalnym turnieju. "Nole" wygrał to starcie 6:3, 6:3 - po raz dwudziesty (sic!) ograł rywala.

W piątek "gwoździem programu" nie był już jednak mecz Sabalenki z Marie Bouzkovą , ale bój Djokovicia z Amerykaninem Reillym Opelką . Można się było spodziewać, że nie będzie to mecz długi, faworyt był oczywisty. I na sam koniec dnia, o godz. 22.30 lokalnego czasu, doszło do wielkiej sensacji. Djoković przegrał 6:7 (6), 4:6.

ATP 250 w Brisbane. Novak Djoković zatrzymany przez Reilly'ego Opelkę

Jednocześnie Serb nie jest już tak skuteczny jak dawniej, choć przecież zawsze imponował motoryką i fizycznością . W 2024 roku po raz pierwszy nie wygrał żadnego punktowanego turnieju. Owszem, olimpijskie złoto w Paryżu to jego ogromny sukces , czekał na nie całą karierę, ale jednak w Wielkich Szlemach czy ATP Finals z Carlosem Alcarazem oraz Jannikiem Sinnerem już regularnie przegrywał. Jak w Londynie, jak w Turynie.

A jednocześnie wciąż wydaje się, że jest w stanie sięgnąć po swój 25. wielkoszlemowy tytuł, a najlepiej: jedenasty w Melbourne. Bo Australian Open to jego teren, tak jak Nadal miał swój w Paryżu, a Federer - w Londynie.

Wydarzenia z piątku, ze starcia z Reillym Opelką, wskazują jednak, że o sukces może być bardzo ciężko. Amerykanin jest 293. w rankingu ATP , choć to trochę mylące. Gdy przerywał karierę latem 2022 roku, był 17. zawodnikiem świata. Na dobre wrócił w lipcu zeszłego roku, wspiął się na koniec trzeciej setki, choć w poniedziałek nie będzie to już aktualne. A w Brisbane gra tylko dzięki zamrożonemu rankingowi.

Mimo wszystko jednak, Djoković nie zwykł przegrywać z rywalami tej klasy. Po raz ostatni nie sprostał niżej notowanemu przeciwnikowi w... maju 2004 roku na Węgrzech. Było to starcie z Holendrem Melle Van Gemerden w Futuresie na Węgrzech, a obaj zajmowali miejsca w szóstej setce rankingu. "Nole" miał wtedy 16 lat.

Novak Djoković nie dał rady "złamać" Amerykanina. I nie zdołał go nawet przełamać

Akurat z Opelką Djoković dotąd nie grał, ale też nie ma co ukrywać - zakładano, że pokonanie Amerykanina to formalność. Przedmeczowe kursy u bukmacherów na Serba były w przedziale 1.05-1.06, na Opelkę - 9 do 11. Hitowo zapowiadało się już starcie mistrza olimpijskiego w sobotę z Giovannim Mpetshim Perricardem - Francuz w trzech meczach wyserwował już w tym turnieju 75 asów, znalazł się na kursie kolizyjnym "Nole'a" w półfinale.