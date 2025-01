Porażka ze Świątek i już radykalna zmiana. Słynny trener wszystko zdradził

Wcześniej jednak wspomniana już Malene Helgo znów zobaczyła, jak wiele brakuje jej do zawodniczek klasy Igi Świątek . Przegrała z Polką 1:6, 0:6 , wcześniej ugrała cztery gemy w potyczce z Karoliną Muchovą . Już nawet w poprzednich edycjach było pod tym względem dużo lepiej, a w obu przecież też po dwa razy grała z rywalkami z TOP 30. W 2023 roku stoczyła trzysetowy pojedynek z Martiną Trevisan (WTA 27), 12 miesięcy temu podobnego dzieła dokonała w meczach z Donną Vekić (WTA 24) i Caroline Garcią (WTA 20). I dosłownie dwóch punktów w tym drugim zabrakło, by już wtedy mogła zmierzyć się ze Świątek, w półfinale United Cup.

Słynny trener przejmuje zawodniczkę z... piątej setki rankingu WTA. Wcześniej pracował z Garcią i Jabeur

W lutym 2018 roku Perret przejął Ons Jabeur, balansującą wówczas na granicy pierwszej i drugiej setki rankingu. Gdy zakończyli współpracę dwa lata później, a Tunezyjka trafiła pod skrzydła Issama Jellaiego, pukała już do najlepszej trzydziestki. Gdy zaś awansowała do finału Wimbledonu, przyznała, że to Francuz był to najważniejszą osobą w rozwoju jej kariery. - Jako pierwszy starał się poprawić moje dobre uderzenia, a nie zmienić to, jak gram. Zachęcał mnie do skrótów i poprawiał ja, a inni tego zakazywali - mówiła wtedy Jabeur.