FEN 34. Zapowiedź walki Łukasza Charzewskiego z Damienem Lapilusem WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Łukasz Charzewski (10-1, 2 KO, 2 SUB) zmierzy się podczas gali FEN 34 z Damienem Lapilusem (17-13-2-2 NC, 3 KO, 8 SUB). Do walki dojdzie 28 maja. Transmisja z wydarzenia będzie dostępna w serwisie Ipla.