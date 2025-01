Wielkie zmiany w życiu Joanny Jędrzejczyk. To już przesądzone

Joanna Jędrzejczyk po ostatnich kilkunastu miesiącach spędzonych na sportowej emeryturze zreflektowała się i postanowiła dokonać kilku poważnych zmian w swoim życiu. W podcaście UFC Unfiltered ujawniła, że szykuje się do przeprowadzki do Las Vegas i marzy jej się nawiązanie bliższej współpracy z UFC. Do oktagonu 37-latka nie ma jednak zamiaru wracać.