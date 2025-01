Rzeźniczak przerywa milczenie po śmierci Ślotały. "Wiemy, że miała problemy"

Jakub Rzeźniczak zabrał głos po śmierci Eweliny Ślotały. Ujawnia, że on i jego żona mieli kontakt z pisarką

"Z Eweliną spotykałem się, jak tak o tym myślałem, to chyba z 14 lat temu. To było już dosyć dawno, ale ten kontakt był i wiemy, że miała problemy ze zdrowiem. To jest zawsze smutne, że tak młoda kobieta odchodzi z tego świata. To troszeczkę był to dla nas szok, bo wiedzieliśmy, że akurat Ewelina jest w ciężkim stanie. Moja żona dostała właśnie informację, zanim też jeszcze to było publiczne, że Ewelina zmarła. To jest smutna informacja, tym bardziej że zostawiła syna. Przez ten ostatni okres większy kontakt z Eweliną miała moja żona niż ja" - przyznał.