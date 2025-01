Dramat Agaty Wróbel, straciła wzrok. Błyskawiczna reakcja związku

Agata Wróbel przez długie lata dostarczała wielu pozytywnych emocji fanom sportu. Sztangistka odnosiła bowiem liczne sukcesy na arenach międzynarodowych, o których wiele jej rywalek do tej pory może jedynie pomarzyć. Niestety, Polka wielokrotnie została wystawiana na próby przez los. Wszystko z powodu jej problemów ze zdrowiem, które mocno utrudniały jej osiąganie kolejnych celów, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Agata Wróbel od lat walczy z problemami zdrowotnymi. Teraz otrzymała kolejny bolesny cios

Jej karierę w wieku zaledwie 25 lat przerwała brutalna diagnoza - wówczas sztangistka dowiedziała się o zakażeniu wirusem zapalenia wątroby typu C. I choć próbowała jeszcze wrócić do sportu, ostatecznie całkowicie zrezygnowała z tej ścieżki kariery. Wówczas zaczęła wieść ona normalne życie i rozpoczęła pracę w sortowni śmieci w Wielkiej Brytanii. Nie był to jednak koniec jej problemów - sześć lat temu 43-latka poprosiła ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe. Pieniądze te miały jej pomóc z walce z chorobami. Przy okazji poinformowała ona o śmierci matki, po której nabawiła się głębokiej depresji. Teraz dość niespodziewanie wielka mistrzyni przekazała światu kolejne dramatyczne wieści.