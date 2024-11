Wielkie pieniądze na Mike'a Tysona. Gwiazdor obstawił i przegrał

Gdyby Mike Tyson i Jake Paul rywalizowali ze sobą w piłce nożnej, nazwać można byłoby to meczem do jednej bramki. W sobotę nad ranem polskiego czasu 58-latek wrócił na ring, ale tylko w pierwszej z ośmiu rund był w stanie pokazać impet. 27-latek znacznie przeważał nad ikoną boksu, której pokłonił się pod koniec pojedynku. Widać było, że nie dąży do znokautowania "Żelaznego Mike'a". Był faworytem i wywiązał się z tej roli bardzo dobrze. Wygrał na punkty (80:72, 79:73, 79:73)

Drake chciał potroić 355 tysięcy dolarów. Postawił na Mike'a Tysona

Drake (właściwie Aubrey Drake Graham) to 38-latek urodzony w Toronto, którego utwory podbijały i podbijają listy przebojów, począwszy już od tych z debiutanckiego albumu "Thank Me Later" z 2010 roku. Kanadyjczyk miał wielki wpływ na rozwój hip-hopu. Uzyskał aż 55 nominacji do nagrody Grammy, sięgnął po nią pięciokrotnie.